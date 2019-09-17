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В Беларуси заявили о схеме поставок оружия в Россию из Украины

В Беларуси заявили о схеме поставок оружия в Россию из Украины

Киев  •  УНН

 • 22090 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько заявил, что таможенная служба Беларуси совместно с Комитетом госбезопасности страны помогли раскрыть схему переправки оружия из Украины через Беларусь и Литву в Россию. Об этом он сообщил телеканалу “Беларусь 1”, передает УНН.

“Мы совместно с Комитетом государственной безопасности отрабатывали информацию, когда из Украины транзитом через Республику Беларусь перемещались части оружия в Литву, и оттуда большими партиями перемещались в Российскую Федерацию”, — сказал Сенько.

По его словам, в Российской Федерации при завершении этой спецоперации было обнаружено большое количество оружия.

“Это и автоматы, и пистолеты, и стрелковое оружие в виде винтовок, около 9 тыс. боеприпасов, целый арсенал был изъят спецслужбами на территории РФ”, — заявил таможенник.

Напомним, ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна вынуждена была “закрыть наглухо” границу с Украиной и усилить пограничный контроль с нашей страной через поток оружия.

Госпогранслужба в ответ заявила, что фиксирует уменьшение попыток незаконного перемещения оружия на границе с Беларусью.

Представитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Антон Бычковский УНН сообщил, что Республика Беларусь поставила на рубеже с Украиной глухой заслон для нелегальной деятельности через государственную границу.

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