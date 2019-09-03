Українські прикордонники відповіли Лукашенку на закриття кордону через потік зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. З початку 2019 року на кордоні з Білоруссю українські прикордонники виявили майже 40 одиниць зброї, що на понад 40% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Держприкордонслужба фіксує зменшення спроб незаконного переміщення зброї на кордоні з Білоруссю, передає УНН із посиланням на пресслужбу прикордонного відомства.
Повідомляється, що Держприкордонслужба України продовжує вживати заходи, спрямовані на боротьбу з незаконним переміщенням зброї чи інших заборонених предметів через держкордон. Такі заходи проводяться на всіх ділянках кордону, в тому числі й на кордоні з Білоруссю, запевнили у ДПСУ.
"Зокрема, на українсько-білоруському кордоні прикордонники не фіксують збільшення кількості спроб незаконного переміщення зброї. Усього з початку 2019 року на кордоні з Республікою Білорусь прикордонники виявили майже 40 одиниць зброї, що на понад 40% менше ніж за аналогічний період минулого року. При цьому, 20 одиниць виявленої зброї намагалися провезти саме в Україну.
Також зазначимо, що серед виявленого лише 1 одиниця вогнепальної зброї, решта – мисливська, газова, пневматична, холодна та електрошокова зброя", - йдеться в повідомленні.
За даними прикордонної служби, на даний час усі пункти пропуску з Республікою Білорусь працюють у штатному режимі.
Нагадаємо, раніше Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна змушена була "закрити наглухо" кордон з Україною і посилити прикордонний контроль з нашою країною через потік зброї.