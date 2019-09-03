Українські прикордонники відповіли Лукашенку на закриття кордону через потік зброї

КИЇВ. 3 вересня. УНН. З початку 2019 року на кордоні з Білоруссю українські прикордонники виявили майже 40 одиниць зброї, що на понад 40% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Держприкордонслужба фіксує зменшення спроб незаконного переміщення зброї на кордоні з Білоруссю, передає УНН із посиланням на пресслужбу прикордонного відомства.