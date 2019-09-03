Лукашенко заявив, що "закрив наглухо" кордон з Україною через потік зброї

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна змушена була закрити кордон з Україною через потік зброї, який ринув. Про це він сказав, виступаючи у вівторок у Мінську на міжнародній конференції з боротьби з тероризмом за допомогою інноваційних підходів і нових технологій, передає УНН з посиланням на ТАСС.