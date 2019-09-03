Лукашенко заявив, що "закрив наглухо" кордон з Україною через потік зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна змушена була закрити кордон з Україною через потік зброї, який ринув. Про це він сказав, виступаючи у вівторок у Мінську на міжнародній конференції з боротьби з тероризмом за допомогою інноваційних підходів і нових технологій, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми змушені були зі своїми братами, близькими людьми повністю закрити кордон наглухо, ще більше, ніж з Північноатлантичним блоком, який для нас завжди, з давніх часів, нібито здавався ворогом номер один. А сьогодні зі своїми людьми закрили кордон наглухо. Чому? Ринув потік зброї", - сказав Лукашенко.
За його словами, там, де зброя в руках "у звичайних людей, і особливо націоналістично налаштованих, - чекай тероризму". Тому білоруська сторона була змушена посилити прикордонний контроль з Україною - через потік зброї з України.
Наприкінці минулого року Лукашенко заявив про рішення зміцнити кордон з Україною, "не для порядних людей, а для бандитів, для тих, хто везе зброю".
Як повідомляв УНН, Лукашенко раніше заявив, що вважає, що є зацікавлені в продовженні конфлікту на сході України.