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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 24045 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 115828 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126587 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117914 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123123 просмотра

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Украинские пограничники ответили Лукашенко на закрытие границы из-за потока оружия

Украинские пограничники ответили Лукашенко на закрытие границы из-за потока оружия

Киев  •  УНН

 • 19573 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. С начала 2019 года на границе с Беларусью украинские пограничники обнаружили почти 40 единиц оружия, что более на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Госпогранслужба фиксирует уменьшение попыток незаконного перемещения оружия на границе с Беларусью, передает УНН со ссылкой на пресс-службу пограничного ведомства.

Сообщается, что Госпогранслужба Украины продолжает принимать меры, направленные на борьбу с незаконным перемещением оружия или других запрещенных предметов через госграницу. Такие мероприятия проводятся на всех участках границы, в том числе и на границе с Беларусью, заверили в ГПСУ.

"В частности, на украинско-белорусской границе пограничники не фиксируют увеличение количества попыток незаконного перемещения оружия. Всего с начала 2019 года на границе с Республикой Беларусь пограничники обнаружили почти 40 единиц оружия, более чем на 40% меньше чем за аналогичный период прошлого года. При этом, 20 единиц обнаруженного оружия пытались провезти именно в Украину.

Также отметим, что среди обнаруженного только 1 единица огнестрельного оружия, остальные - охотничье, газовое, пневматическое, холодное и электрошоковое оружие", - говорится в сообщении.

По данным пограничной службы, в настоящее время все пункты пропуска с Республикой Беларусь работают в штатном режиме.

Напомним, ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна вынуждена была "закрыть наглухо" границу с Украиной и усилить пограничный контроль с нашей страной из-за потока оружия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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