Украинские пограничники ответили Лукашенко на закрытие границы из-за потока оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. С начала 2019 года на границе с Беларусью украинские пограничники обнаружили почти 40 единиц оружия, что более на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Госпогранслужба фиксирует уменьшение попыток незаконного перемещения оружия на границе с Беларусью, передает УНН со ссылкой на пресс-службу пограничного ведомства.
Сообщается, что Госпогранслужба Украины продолжает принимать меры, направленные на борьбу с незаконным перемещением оружия или других запрещенных предметов через госграницу. Такие мероприятия проводятся на всех участках границы, в том числе и на границе с Беларусью, заверили в ГПСУ.
"В частности, на украинско-белорусской границе пограничники не фиксируют увеличение количества попыток незаконного перемещения оружия. Всего с начала 2019 года на границе с Республикой Беларусь пограничники обнаружили почти 40 единиц оружия, более чем на 40% меньше чем за аналогичный период прошлого года. При этом, 20 единиц обнаруженного оружия пытались провезти именно в Украину.
Также отметим, что среди обнаруженного только 1 единица огнестрельного оружия, остальные - охотничье, газовое, пневматическое, холодное и электрошоковое оружие", - говорится в сообщении.
По данным пограничной службы, в настоящее время все пункты пропуска с Республикой Беларусь работают в штатном режиме.
Напомним, ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна вынуждена была "закрыть наглухо" границу с Украиной и усилить пограничный контроль с нашей страной из-за потока оружия.