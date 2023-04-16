У білорусі закрили справу проти дев'яти фігурантів "справи tut.by"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Влада білорусі закрила справу проти дев'яти фігурантів "справи tut.by", яких звинувачували у несплаті податків. Про це повідомив гендиректор Hoster.by Сергій Павалішев на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Кожна історія має початок та кінець. Днями в цій історії було поставлено крапку - нас помилували (прохання було подано ще наприкінці грудня). Ще раз дякую всім, хто підтримував і переживав!" - написав він.
Деталі
Як пише Zerkalo.io, загалом звільнили 9 осіб. Деталі закінчення справи та всі імена звільнених поки не розголошуються.
Видання нагадує, що 18 травня 2022 року силовики вдерлися з обшуком до головного офісу білоруського медіа "TUT.BY" у Мінську та регіональних офісів у Бресті, Гомелі, Вітебську, Могильові та Гродно, а також за місцем проживання деяких співробітників ТОВ "ТУТ БАЙ МЕДІА". Усього було затримано 15 людей.
Протягом року частину затриманих у справі, які перебували у СІЗО, випускали — їм змінювали запобіжний захід. На момент початку судового процесу 9 січня 2023 року за ґратами залишалися Марина Золотова та Людмила Чекіна, а 17 березня їх засудили до 12 років позбавлення волі кожну.
Сам сайт "Tut.by" заблоковано за рішенням Мінцифри білорусі, у грудні 2022 року його позбавили статусу "ЗМІ".
Нагадаємо
Мінський міський суд у березні 2023 року засудив лідера білоруської опозиції Світлану Тихановську на 15 років колонії, білоруського дипломата Павла Латушка — на 18 років.