У білорусі закрили справу проти дев'яти фігурантів "справи tut.by"

ukru
Ексклюзив
15:02 • 48546 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 77504 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 108954 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 245146 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 177033 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 170693 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 267868 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 455114 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 346212 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357365 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 204505 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 177261 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 145759 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 139102 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 100178 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 245168 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 267885 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 503013 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 637644 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 661952 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 45620 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 51681 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 139102 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 177261 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 204505 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

У білорусі закрили справу проти дев'яти фігурантів "справи tut.by"

У білорусі закрили справу проти дев'яти фігурантів "справи tut.by"

Київ • УНН

 • 642308 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Влада білорусі закрила справу проти дев'яти фігурантів "справи tut.by", яких звинувачували у несплаті податків. Про це повідомив гендиректор Hoster.by Сергій Павалішев на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

"Кожна історія має початок та кінець. Днями в цій історії було поставлено крапку - нас помилували (прохання було подано ще наприкінці грудня). Ще раз дякую всім, хто підтримував і переживав!" - написав він.

Деталі

Як пише Zerkalo.io, загалом звільнили 9 осіб. Деталі закінчення справи та всі імена звільнених поки не розголошуються.

Видання нагадує, що 18 травня 2022 року силовики вдерлися з обшуком до головного офісу білоруського медіа "TUT.BY" у Мінську та регіональних офісів у Бресті, Гомелі, Вітебську, Могильові та Гродно, а також за місцем проживання деяких співробітників ТОВ "ТУТ БАЙ МЕДІА". Усього було затримано 15 людей. 

Протягом року частину затриманих у справі, які перебували у СІЗО, випускали — їм змінювали запобіжний захід. На момент початку судового процесу 9 січня 2023 року за ґратами залишалися Марина Золотова та Людмила Чекіна, а 17 березня їх засудили до 12 років позбавлення волі кожну.

Сам сайт "Tut.by" заблоковано за рішенням Мінцифри білорусі, у грудні 2022 року його позбавили статусу "ЗМІ".

Нагадаємо

Мінський міський суд у березні 2023 року засудив лідера білоруської опозиції Світлану Тихановську на 15 років колонії, білоруського дипломата Павла Латушка — на 18 років.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,417.40
Золото
$3,147.16
Tesla
$252.43
Brent
$74.65
S&P 500
$5,554.09
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,842.38