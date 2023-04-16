В беларуси закрыли дело против девяти фигурантов "дела tut.by"

Цитата

"Каждая история имеет начало и конец. На днях в этой истории была поставлена точка - нас помиловали (прошение было подано еще в конце декабря). Еще раз спасибо всем, кто поддерживал и переживал!" - написал он.

Детали

Как пишет Zerkalo.io, всего уволили 9 человек. Детали окончания дела и все имена уволенных пока не разглашаются.

Издание напоминает, что 18 мая 2022 года силовики ворвались с обыском в главный офис белорусского медиа "TUT.BY" в Минске и региональные офисы в Бресте, Гомеле, Витебске, Могилеве и Гродно, а также по месту жительства некоторых сотрудников ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА". Всего было задержано 15 человек.

В течение года часть задержанных по делу, которые находились в СИЗО, выпускали — им меняли меру пресечения. На момент начала судебного процесса 9 января 2023 года за решеткой оставались Марина Золотова и Людмила Чекина, а 17 марта их приговорили к 12 годам лишения свободы каждую.

Сам сайт "Tut.by" заблокирован по решению Минцифры беларуси, в декабре 2022 года его лишили статуса "СМИ".



Напомним

Минский городской суд в марте 2023 года осудил лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на 15 лет колонии, белорусского дипломата Павла Латушко — на 18 лет.