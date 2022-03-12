У Білорусі вводять обмеження щодо карт Visa, Mastercard і Maestro
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. "Беларусбанк" вводить обмеження щодо карт Visa, Mastercard і Maestro. Про це повідомляє пресслужба банку, передає УНН.
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Білоруси за кордоном зможуть отримати готівку або витратити лише до 400 рублів протягом доби. Обмеження розпочали діяти від 00:00 13 березня. Також зазначається, що це "тимчасово".
Нагадаємо
Компанія Visa Inc. 5 березня оголосила про призупинення своєї діяльності в РФ. Платіжна система Mastercard також пішла з російського ринку через те, що Росія пішла війною проти України.