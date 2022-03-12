В Беларуси вводят ограничения по картам Visa, Mastercard и Maestro

Детали

Белорусы за рубежом смогут получить наличные или потратить лишь до 400 рублей в течение суток. Ограничения начали действовать с 00:00 13 марта. Также отмечается, что это "временно".

Напомним

Компания Visa Inc. 5 марта объявила о приостановке своей деятельности в РФ. Платежная система Mastercard также ушла с российского рынка из-за того, что Россия пошла войной против Украины.