У Білорусі виникли проблеми з доступом до Telegram
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Користувачі з Білорусі повідомляють, що у деяких мобільних операторів перестав відкриватися Telegram. Про це повідомляє УНН з посиланням на The-village.
Зокрема, проблеми виникли у МТС і Velcom, ByFly також видає помилку в браузері.
Як повідомляв УНН, Роскомнагляд передав російським провайдерам адреси Telegram для блокування.
Таганський суд в п'ятницю задовольнив заяву Роскомнадзора про блокування доступу до месенджер на території Росії. Окремим пунктом зазначалося, що рішення підлягає негайному виконанню. Разом з тим суд постановив, що обмеження може бути знято в разі, якщо Telegram надасть ФСБ ключі для дешифрування повідомлень користувачів. Але представники Telegram неодноразово заявляли про об'єктивну неможливість виконати такі вимоги.
Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що "конфіденційність не продається, а права людини не повинні бути поставлені під загрозу через страх або жадібність".
Поки ж багатотисячна аудиторія соціальної мережі шукає шляхи обходу блокувань, встановлюючи VPN або спеціальні настройки проксі. Дуров повідомив, що в Telegram будуть використовуватися вбудовані методи обходу блокувань і звичайним користувачам особливих маніпуляцій, для того щоб залишатися в месенджері, не буде потрібно.
Дуров порадив не видаляти і не встановлювати заново Telegram при виникненні проблем із з'єднанням і завантажувати оновлення для додатка.