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У Білорусі виникли проблеми з доступом до Telegram

Київ • УНН

 • 9608 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Користувачі з Білорусі повідомляють, що у деяких мобільних операторів перестав відкриватися Telegram. Про це повідомляє УНН з посиланням на The-village.

Зокрема, проблеми виникли у МТС і Velcom, ByFly також видає помилку в браузері.

Як повідомляв УНН, Роскомнагляд передав російським провайдерам адреси Telegram для блокування.

Таганський суд в п'ятницю задовольнив заяву Роскомнадзора про блокування доступу до месенджер на території Росії. Окремим пунктом зазначалося, що рішення підлягає негайному виконанню. Разом з тим суд постановив, що обмеження може бути знято в разі, якщо Telegram надасть ФСБ ключі для дешифрування повідомлень користувачів. Але представники Telegram неодноразово заявляли про об'єктивну неможливість виконати такі вимоги.

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що "конфіденційність не продається, а права людини не повинні бути поставлені під загрозу через страх або жадібність".

Поки ж багатотисячна аудиторія соціальної мережі шукає шляхи обходу блокувань, встановлюючи VPN або спеціальні настройки проксі. Дуров повідомив, що в Telegram будуть використовуватися вбудовані методи обходу блокувань і звичайним користувачам особливих маніпуляцій, для того щоб залишатися в месенджері, не буде потрібно.

Дуров порадив не видаляти і не встановлювати заново Telegram при виникненні проблем із з'єднанням і завантажувати оновлення для додатка.

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