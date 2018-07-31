У Білорусі прокоментували інформацію про інсульт Лукашенка

Учора у деяких ЗМІ з'явилася інформація, що Олександр Лукашенко від 28 липня не з’являвся на публічних заходах. А 26 липня він повинен був приїхати в Гомель, однак візит не відбувся.

Наталія Ейсмонт повідомила, що бачила цю інформацію, але вона не відповідає дійсності.

"Я можу прокоментувати тільки так, що це повна нісенітниця. Я навіть не розумію, звідки вони це все взяли. В суботу у Олександра Григоровича була велика зустріч із керівництвом китайської корпорації CITIC Group. Це була публічна зустріч. Одне слово – нісенітниця – і більше нічого коментувати не буду. Олександр Григорович перебуває абсолютно в робочому режимі", – сказала прес-секретар президента Білорусі.

Нагадаємо, раніше Лукашенко запропонував "Міс Білорусь 2018" очолити колгосп.

Як повідомляв УНН, Лукашенко розповів, як правильно пити алкоголь.