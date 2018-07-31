В Беларуси прокомментировали информацию об инсульте Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт опровергла вчерашние сообщений в СМИ о том, что Александр Лукашенко госпитализирован с инсультом. Об этом сообщает УНН со посиланянм на "Радио Свобода".
Вчера в некоторых СМИ появилась информация, что Александр Лукашенко от 28 июля не появлялся на публичных мероприятиях. А 26 июля он должен был приехать в Гомель, однако визит не состоялся.
Наталья Эйсмонт сообщила, что видела эту информацию, но она не соответствует действительности.
"Я могу прокомментировать только так, что это полная чушь. Я даже не понимаю, откуда они это все взяли. В субботу у Александра Григорьевича была большая встреча с руководством китайской корпорации CITIC Group. Это была публичная встреча. Одно слово - чушь - и больше ничего комментировать не буду. Александр Григорьевич находится абсолютно в рабочем режиме", - сказала пресс-секретарь президента Беларуси.
Напомним, ранее Лукашенко предложил "Мисс Беларусь 2018" возглавить колхоз.
Как сообщал УНН, Лукашенко рассказал, как правильно пить алкоголь.