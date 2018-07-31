В Беларуси прокомментировали информацию об инсульте Лукашенко

Вчера в некоторых СМИ появилась информация, что Александр Лукашенко от 28 июля не появлялся на публичных мероприятиях. А 26 июля он должен был приехать в Гомель, однако визит не состоялся.

Наталья Эйсмонт сообщила, что видела эту информацию, но она не соответствует действительности.

"Я могу прокомментировать только так, что это полная чушь. Я даже не понимаю, откуда они это все взяли. В субботу у Александра Григорьевича была большая встреча с руководством китайской корпорации CITIC Group. Это была публичная встреча. Одно слово - чушь - и больше ничего комментировать не буду. Александр Григорьевич находится абсолютно в рабочем режиме", - сказала пресс-секретарь президента Беларуси.

Напомним, ранее Лукашенко предложил "Мисс Беларусь 2018" возглавить колхоз.

Как сообщал УНН, Лукашенко рассказал, как правильно пить алкоголь.