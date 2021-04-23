У Білорусі чемпіонку світу з плавання оголосили у розшук

Деталі

Неодноразовий призер Олімпійських ігор плавчиха Олександра Герасименя і директор гандбольного клубу “Витязь” Олександр Опейкін оголошені в розшук у справі про заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі.

Прокурори санкціонували застосування до обох обвинуваченим запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

За даними слідства, особи в серпні 2020 року створили так зване об’єднання “Білоруський фонд спортивної солідарності”, проголосивши його метою фінансову і юридичну допомогу спортсменам, яких притягнуто до відповідальності за порушення законодавства Білорусі.

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“На ділі Герасіменя і Опейкін, будучи відповідно головою та виконавчим директором, поширювали завідомо неправдиві відомості про хід і результати виборчої кампанії, про події в соціальній, економічній, політичній і культурній сферах життя суспільства. У інтернеті і засобах масової інформації зверталися із закликами до іноземних державам і міжнародним організаціям про вчинення дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі. Зокрема, під тиском членів вищевказаного „об’єднання“ з Білорусі перенесений ряд великих спортивних заходів. В результаті дій Герасимені і Опейкіна, а також інших осіб завдано значної іміджевий і фінансовий шкоди, підірваний престиж країни на міжнародній арені, дискредитоване керівництво спортивної галузі та держави”, — йдеться у повідомлені СК.

Додатково

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська внесена в базу розшукуваних осіб МВС Росії.