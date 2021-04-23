В Беларуси чемпионку мира по плаванию объявили в розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Беларуси чемпионку мира по плаванию Александру Герасименя объявили в розыск через призывы в Интернете к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Об этом пишет информагентство БЕЛТА, передает УНН.
Детали
Неоднократный призер Олимпийских игр пловчиха Александра Герасименя и директор гандбольного клуба “Витязь” Александр Опейкин объявлены в розыск по делу о причинении вреда национальной безопасности Беларуси.
Прокуроры санкционировали применение к обоим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, лица в августе 2020 создали так называемое объединение “Белорусский фонд спортивной солидарности”, провозгласив его целью финансовую и юридическую помощь спортсменам, которые привлечены к ответственности за нарушение законодательства Беларуси.
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“На деле Герасименя и Опейкин, будучи соответственно председателем и исполнительным директором, распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной кампании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества. В интернете и средствах массовой информации обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. В частности, под давлением членов вышеуказанного „объединения“ из Беларуси перенесен ряд крупных спортивных мероприятий. В результате действий Герасименя и Опейкина, а также других лиц нанесен значительный имиджевый и финансовый ущерб, подорван престиж страны на международной арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства ”, - говорится в сообщении СК.
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська внесена в базу разыскиваемых лиц МВД России.