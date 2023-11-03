У Білому домі прокоментували статтю Залужного
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував статтю Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного виданню The Economist, вказавши, що це підкреслює необхідність подальшої підтримки України. Про це він сказав під час брифінгу 2 листопада, пише УНН.
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"Я думаю, що це підкреслює, наскільки важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну", - сказав Кірбі у відповідь на запитання про статтю Залужного в The Economist і чи потрібна через це оновлена стратегія.
"Я не маю - я не можу стояти тут сьогодні і казати вам, що це призведе до цієї конкретної системи озброєнь або цієї нової можливості. Ми розвиваєм і розвивали те, що ми надали Україні, у міру розвитку самої війни, і я підозрюю, що цей процес триватиме. Нам було б надзвичайно легше це зробити, якби Конгрес ухвалив додаткове фінансування для підтримки України, бо йдеться не лише про можливості України. Це - велика частина цього йде на поповнення запасів для США - для наших власних запасів", - зазначив Кірбі.
Нагадаємо
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у статті в The Economist заявив, що загроза переходу до позиційної війни - це серйозний виклик для України, і що затягування вигідне противнику, оскільки дасть йому змогу відновлювати та нарощувати свій військовий потенціал. Залужний також назвав п'ять пріоритетів для того, щоб перемогти рф.