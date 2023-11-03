В Белом доме прокомментировали статью Залужного
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал статью Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного изданию The Economist, указав, что это подчеркивает необходимость дальнейшей поддержки Украины. Об этом он сказал во время брифинга 2 ноября, пишет УНН.
Цитата
"Я думаю, что это подчеркивает, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину", - сказал Кирби в ответ на вопрос о статье Залужного в The Economist и нужна ли из-за этого обновленная стратегия.
"Я не имею - я не могу стоять здесь сегодня и говорить вам, что это приведет к этой конкретной системе вооружений или этой новой возможности. Мы развиваем и развивали то, что мы предоставили Украине, по мере развития самой войны, и я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться. Нам было бы чрезвычайно легче это сделать, если бы Конгресс принял дополнительное финансирование для поддержки Украины, потому что речь идет не только о возможностях Украины. Это - большая часть этого идет на пополнение запасов для США - для наших собственных запасов", - отметил Кирби.
Напомним
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в статье в The Economist заявил, что угроза перехода к позиционной войне - это серьезный вызов для Украины, и что затягивание выгодно противнику, поскольку позволит ему восстанавливать и наращивать свой военный потенциал. Залужный также назвал пять приоритетов для того, чтобы победить рф.