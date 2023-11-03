В Белом доме прокомментировали статью Залужного

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"Я думаю, что это подчеркивает, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину", - сказал Кирби в ответ на вопрос о статье Залужного в The Economist и нужна ли из-за этого обновленная стратегия.

"Я не имею - я не могу стоять здесь сегодня и говорить вам, что это приведет к этой конкретной системе вооружений или этой новой возможности. Мы развиваем и развивали то, что мы предоставили Украине, по мере развития самой войны, и я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться. Нам было бы чрезвычайно легче это сделать, если бы Конгресс принял дополнительное финансирование для поддержки Украины, потому что речь идет не только о возможностях Украины. Это - большая часть этого идет на пополнение запасов для США - для наших собственных запасов", - отметил Кирби.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в статье в The Economist заявил, что угроза перехода к позиционной войне - это серьезный вызов для Украины, и что затягивание выгодно противнику, поскольку позволит ему восстанавливать и наращивать свой военный потенциал. Залужный также назвал пять приоритетов для того, чтобы победить рф.