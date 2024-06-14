У бєлгородській області рф вибухнули боєприпаси системи "Солнцепек": загинуло 3 військових
Київ • УНН
Троє російських солдатів загинули в результаті вибуху боєприпасів вогнеметної системи "Солнцепек" в шебекіно, бєлгородська область рф, 13 червня.
Ввечері 13 червня у шебекіно бєлгородської області рф вибухнули боєприпаси системи "Солнцепек", 3 російських військовослужбовців загинули. Про це пише ASTRA, передає УНН.
13 червня у шебекіно пролунав потужний вибух, місцеві ЗМІ писали, що на місто могла впасти російська бомба. Пізніше губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков написав, що "на околиці міста шебекіно стався вибух. Причини події встановлюються". За його даними, ніхто не постраждав, відомо про пошкодження 10 приватних домоволодінь і одного автомобіля.
Джерела ASTRA в екстрених службах регіону повідомили, що ввечері в передмісті вибухнули боєприпаси російської важкої вогнеметної системи "Солнцепек". Унаслідок вибуху загинули щонайменше троє російських військовослужбовців. Причини вибуху невідомі, але, за попередніми даними, він був "мимовільним".
Як раніше повідомлялось, щонайменше 93 рази російські ПКС випадково бомбили бєлгородську область і окуповані території за останні 4 місяці. Ще майже чотири десятки авіабомб, що впали, не можуть розмінувати в так званій "ДНР"