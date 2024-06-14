Вечером 13 июня в шебекино белгородской области рф взорвались боеприпасы системы "Солнцепек", 3 российских военнослужащих погибли. Об этом пишет ASTRA, передает УНН.

13 июня в шебекино прогремел мощный взрыв, местные СМИ писали, что на город могла упасть российская бомба. Позже губернатор белгородской области вячеслав гладков написал, что "на окраине города шебекино произошел взрыв. Причины происшествия устанавливаются". По его данным, никто не пострадал, известно о повреждении 10 частных домовладений и одного автомобиля.

Источники ASTRA в экстренных службах региона сообщили, что вечером в пригороде взорвались боеприпасы российской тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". В результате взрыва погибли по меньшей мере трое российских военнослужащих. Причины взрыва неизвестны, но, по предварительным данным, он был "самопроизвольным".

Как ранее сообщалось, по меньшей мере 93 раза российские ВКС случайно бомбили белгородскую область и оккупированные территории за последние 4 месяца. Еще почти четыре десятка упавших авиабомб не могут разминировать в так называемой "днр".