У Бердичеві від COVID-19 померла 81-річна жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Бердичеві Житомирської області через COVID-19 померла 81-річна жінка, у якої не одразу виявили хворобу. Про це під час брифінгу щодо розповсюдження коронавірусу в Житомирській області сказала заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, передає УНН.
“Станом на 9 квітня зареєстровано нових випадків лабораторно підтверджених вже 4. Всього випадків, з наростаючим підсумком, в Житомирській області 31… Станом на сьогоднішній ранок, на жаль, у нас збільшилась кількість померлих від коронавірусу. І на сьогодні їх три людини. Останній випадок, який закінчився летально, був зафіксований у Бердичеві. Це жінка, 81 рік. Попередній аналіз експрес-тесту не виявив у неї коронавірус, але коли в неї став погіршуватися стан - передали до лабораторії і коронавірус підтверджений. Жінка, на жаль, померла”, - сказала Наталія Остапченко.
Вона також зазначила, що за добу надійшла 21 підозра на COVID-19. Всього в області 150 підозр.
Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 9 квітня в Україні зафіксовано 1892 випадки COVID-19, з них у Житомирській області — 31 випадок.