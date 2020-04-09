В Бердичеве от COVID-19 умерла 81-летняя женщина

"По состоянию на 9 апреля зарегистрировано новых случаев лабораторно подтвержденных уже 4. Всего случаев, с нарастающим итогом, в Житомирской области 31... По состоянию на сегодняшнее утро, к сожалению, у нас увеличилось количество умерших от коронавируса. И сегодня их три человека. Последний случай, который закончился летально, был зафиксирован в Бердичеве. Это женщина, 81 год. Предварительный анализ экспресс-теста не обнаружил у нее коронавирус, но когда у нее стало ухудшаться состояние - передали в лабораторию и коронавирус подтвержден. Женщина, к сожалению, умерла", - сказала Наталья Остапченко.

Она также отметила, что за сутки поступило 21 подозрение на COVID-19. Всего в области 150 подозрений.

Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 9 апреля в Украине зафиксировано 1892 случая COVID-19, из них в Житомирской области - 31 случай.