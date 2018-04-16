У Барселоні знову протестували проти затримання лідерів Каталонії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Барселоні сотні тисяч людей вийшли на марш з вимогою звільнення і повернення в Каталонію 17 політиків і активістів, які були заарештовані або покинули територію Іспанії у зв'язку із звинуваченням у підготовці "повстання". Про це повідомляє УНН з посиланням на El Pais.
Демонстрацію організували асоціація Omnium Cultural і Національні збори Каталонії (АНК), лідери яких - серед заарештованих. Акцію також підтримали каталонські відділення двох найбільших профспілок Іспанії - CCOO і UGT (Comisiones Obreras та Unión General de Trabajadores).
Спікер парламенту Каталонії Рожер Торрен підкреслив, що акція протесту - це "демонстрація єдності для захисту наших колективних та особистих прав перед лицем загрози свободам".
Учасники маршу пройшлися центральною вулицею з прапорами Каталонії, скандуючи "Свободу політв'язням" та "Пучдемон - президент!".
Як повідомляв УНН, верховний суд Іспанії не дозволив арештованому Жорді Санчесу, який є кандидатом на посаду глави уряду Каталонії, взяти участь у запланованому на п’ятницю пленарному засіданні регіонального парламенту.
Нагадаємо, колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон покинув в'язницю в Німеччині після того, як за нього заплатили заставу у 75 тисяч євро, визначену судом для його звільнення на час очікування екстрадиції.