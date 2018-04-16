В Барселоне снова протестовали против задержания лидеров Каталонии

Демонстрацию организовали ассоциация Omnium Cultural и Национальное собрание Каталонии (АНК), лидеры которых - среди арестованных. Акцию также поддержали каталонские отделения двух крупнейших профсоюзов Испании - CCOO и UGT (Comisiones Obreras и Unión General de Trabajadores).



Спикер парламента Каталонии Рожер торренте подчеркнул, что акция протеста - это "демонстрация единства для защиты наших коллективных и личных прав перед лицом угрозы свободе".

Участники марша прошлись по центральной улице с флагами Каталонии, скандируя "Свободу политзаключенным" и "Пучдемон - президент!".



Как сообщал УНН, верховный суд Испании не позволил арестованному Жорди Санчесу, который является кандидатом на пост главы правительства Каталонии, принять участие в запланированном на пятницу пленарном заседании регионального парламента.



Напомним, бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон покинул тюрьму в Германии после того, как за него заплатили залог в 75 000 евро, определенную судом для его освобождения на время ожидания экстрадиции.