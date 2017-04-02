У Балаклії знешкодили понад 5,6 тис. вибухонебезпечних предметів

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Харківщині, на території 65 Арсеналу, тривають роботи щодо ліквідації негативних наслідків пожежі на військовому об’єкті за різними напрямками, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.

Так, основний фронт робіт військові сапери виконують на технічній території та по периметру охорони військової частини. Для виконання цих завдань залучено понад 130 військовослужбовців інженерних військ, шість одиниць інженерних машин розгородження типу ІМР-1.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибухотехніки Нацполіції долучились до розслідування подій в Балаклії

За словами офіцера Центрального ракетно-артилерійського озброєння Збройних Сил України полковника Віталія Бондаренка, військові сапери вже знайшли та знешкодили понад 5 тис. 600 вибухонебезпечних предметів, 830 з яких знищені визначеним порядком на спеціальному полігоні.

Також продовжуються роботи з відновлення військового містечка, розташованого поруч із арсеналом. Зокрема, проводиться скління вікон, ремонт дахів тощо.

Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

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