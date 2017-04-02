В Балаклее обезвредили более 5,6 тыс. взрывоопасных предметов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 77929 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111302 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169556 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124677 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121798 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115225 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106120 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107377 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103826 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160112 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Балаклее обезвредили более 5,6 тыс. взрывоопасных предметов

В Балаклее обезвредили более 5,6 тыс. взрывоопасных предметов

Киев  •  УНН

 • 9400 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Харьковской области на территории 65 Арсенала, продолжаются работы по ликвидации негативных последствий пожара на военном объекте по разным направлениям, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Так, основной фронт работ военные саперы выполняют на технической территории и по периметру охраны военской части. Для выполнения этих задач привлечены более 130 военнослужащих инженерных войск, шесть единиц инженерных машин разграждения типа ИМР-1.

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По словам офицера Центрального ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных Сил Украины полковника Виталия Бондаренко, военные саперы уже нашли и обезвредили более 5 тыс. 600 взрывоопасных предметов, 830 из которых уничтожены определенным порядком на специальном полигоне.

Также продолжаются работы по восстановлению военного городка, расположенного рядом с арсеналом. В частности, проводится остекление окон, ремонт крыш и тому подобное.

Напомним, по данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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