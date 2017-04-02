В Балаклее обезвредили более 5,6 тыс. взрывоопасных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Харьковской области на территории 65 Арсенала, продолжаются работы по ликвидации негативных последствий пожара на военном объекте по разным направлениям, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Так, основной фронт работ военные саперы выполняют на технической территории и по периметру охраны военской части. Для выполнения этих задач привлечены более 130 военнослужащих инженерных войск, шесть единиц инженерных машин разграждения типа ИМР-1.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрывотехники Нацполиции присоединились к расследованию событий в Балаклее
По словам офицера Центрального ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных Сил Украины полковника Виталия Бондаренко, военные саперы уже нашли и обезвредили более 5 тыс. 600 взрывоопасных предметов, 830 из которых уничтожены определенным порядком на специальном полигоне.
Также продолжаются работы по восстановлению военного городка, расположенного рядом с арсеналом. В частности, проводится остекление окон, ремонт крыш и тому подобное.
Напомним, по данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.