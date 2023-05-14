У багатьох областях України лунає сигнал повітряної тривоги
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У багатьох областях України лунає сигнал повітряної тривоги, пише УНН.
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У східних, центральних, південних та північних областях України пролунали сигнали повітряної тривоги. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.
Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в своєму Telegram написав, що Сили оборони перебувають на бойових позиціях.
"Одещина. Сили оборони на бойових позиціях. Завдання визначені. Не дай, Боже, летітиме, будуть збивати. Ризики відомі.
Будьмо чемними і не заважаємо ЗСУ", - написав Братчук.
Нагадаємо
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів по Харківщині.