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13 марта, 19:26 • 64522 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 111934 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 110702 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 110494 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 103451 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 99600 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 111312 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131832 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 173514 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 204509 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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10 марта, 15:34 • 163961 просмотра
Актуальное
Во многих областях Украины раздается сигнал воздушной тревоги

Во многих областях Украины раздается сигнал воздушной тревоги

Киев • УНН

 • 1723988 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Во многих областях Украины раздается сигнал воздушной тревоги, пишет УНН.

Детали

В восточных, центральных, южных и северных областях Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram написал, что Силы обороны находятся на боевых позициях. 

"Одесская область. Силы обороны на боевых позициях. Задачи определены. Не дай, Бог, будет лететь, будут сбивать. Риски известны.

Будем вежливыми и не мешаем ВСУ", - написал Братчук.

Напомним

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары по Харьковщине.

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