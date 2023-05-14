Во многих областях Украины раздается сигнал воздушной тревоги
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Во многих областях Украины раздается сигнал воздушной тревоги, пишет УНН.
Детали
В восточных, центральных, южных и северных областях Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.
Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram написал, что Силы обороны находятся на боевых позициях.
"Одесская область. Силы обороны на боевых позициях. Задачи определены. Не дай, Бог, будет лететь, будут сбивать. Риски известны.
Будем вежливыми и не мешаем ВСУ", - написал Братчук.
Напомним
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары по Харьковщине.