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У Афганістані відкривають підпільні фітнес-клуби для жінок попри заборону талібів

У Афганістані відкривають підпільні фітнес-клуби для жінок попри заборону талібів

Київ • УНН

 • 455875 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Минулого місяця в Афганістані радикальне угрупування "Талібан", яке прийшло до влади, заборонило жінкам відвідувати спортзали та парки, що стало останнім кроком в придушенні їх свобод та отримало осуд від міжнародної спільноти. Але жінки по всій країні в обхід правил відкривають підпільний бізнес - від шкіл до салонів краси та спортзалів, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спортивні зали для жінок облаштували у підвалах приватних будинків Кабула та кількох інших великих міст. У приміщеннях затемнені вікна, немає музики, а відвідувачі можуть зайти лише з чорного ходу. Керують такими фітнес-залами жінки, деякі з яких втратили роботу після приходу до влади талібів.

"Жінки більше не можуть самі ходити в ресторани та на культурні заходи або навіть гуляти поодинці в парку, тому ці підземні тренажерні зали для нас - маяк надії", - розповіла інструктор тренажерного залу Лайла Ахмад.

Серед клієнтів Ахмад - колишні співробітники ООН, державні службовці, вчителі, поліцейські, журналісти й бізнеследі.

"Це єдине місце, де вони можуть зв'язатися зі своїм минулим і відчути себе живими. Прихід у спортзал - це як терапія. Хоча ми не можемо вмикати музику, ми все одно танцюємо, але тепер в навушниках", - додала інструктор.

Зазначається, що жінки приховують від своїх сімей, що ходять до спортзалу, оскільки б ті вважали це марною тратою грошей на тлі нищівної економічної кризи в країні. Крім цього, на думку деяких, жіночі тренажерні зали, спортивний одяг і попмузика є "аморальним західним імпортом".

Десять років тому тренажерні зали для жінок стали популярними серед освічених жінок у більш прогресивних містах Афганістану, пише Reurers.  У деяких районах Кабула жінки навіть могли ходити до спортзалу в легінсах і вільному топі. Втім, після приходу до влади "Талібану", спортзали закрили, а у листопаді 2022 року таліби випустили офіційну заборону, попереджаючи про покарання для тих, хто її ігноруватиме. Чоловічі спортзали ще працюють.

Незрозуміло, які покарання можуть загрожувати жінкам, але таліби нещодавно відновили публічне бичування, характерне для їхнього попереднього правління з 1996 по 2001 рік.

Контекст

З моменту захоплення влади в серпні 2021 року таліби закрили середні школи для дівчат, заборонили жінкам працювати на більшості робочих місць і запровадили жорсткі обмеження щодо їхнього одягу та пересування.

Організація Об'єднаних Націй стверджує, що поводження ісламістської групи з жінками може вважатися злочином проти людяності. Таліби відкидають ці звинувачення та заявляють, що поважають права жінок відповідно до свого тлумачення ісламського права.

Нагадаємо

Таліби заборонили жінкам здобувати університетську освіту в Афганістані до подальшого повідомлення, а це означає, що тепер вони можуть відвідувати лише початкові школи.

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