В Афганистане открывают подпольные фитнес-клубы женщин, несмотря на запрет талибов

Детали

Спортивные залы для женщин обустроили в подвалах частных домов Кабула и нескольких других крупных городов. В помещениях затемнены окна, нет музыки, а посетители могут зайти только с черного хода. Управляют такими фитнес-залами женщины, некоторые из которых потеряли работу после прихода к власти талибов.

"Женщины больше не могут сами ходить в рестораны и на культурные мероприятия или даже гулять поодиночке в парке, поэтому эти подземные тренажерные залы для нас – маяк надежды", – рассказала инструктор тренажерного зала Лайла Ахмад.

Среди клиентов Ахмад – бывшие сотрудники ООН, государственные служащие, учителя, полицейские, журналисты и бизнес-леди.

"Это единственное место, где они могут связаться со своим прошлым и почувствовать себя живыми. Приход в спортзал – это как терапия. Хотя мы не можем включать музыку, мы все равно танцуем, но теперь в наушниках", - добавила инструктор.

Отмечается, что женщины скрывают от своих семей поход в спортзал, поскольку те посчитали бы это пустой тратой денег на фоне сокрушительного экономического кризиса в стране. Кроме этого, по мнению некоторых, женские тренажерные залы, спортивная одежда и поп-музыка являются "аморальным западным импортом".

Десять лет назад тренажерные залы для женщин стали популярными среди образованных женщин в более прогрессивных городах Афганистана, пишет Reurers. В некоторых районах Кабула женщины даже могли ходить в спортзал в леггинсах и свободном топе. Впрочем, после прихода к власти "Талибана", спортзалы закрыли, а в ноябре 2022 года талибы выпустили официальный запрет, предупреждая о наказаниях для тех, кто его будет игнорировать. Мужские спортзалы еще работают.

Непонятно, какие наказания могут угрожать женщинам, но талибы недавно возобновили публичное бичевание, характерное для их предыдущего правления с 1996 по 2001 год.

Контекст

С момента захвата власти в августе 2021 года талибы закрыли средние школы для девушек, запретили женщинам работать на большинстве рабочих мест и ввели жесткие ограничения по их одежде и передвижению.

Организация Объединенных Наций утверждает, что обращение исламистской группы с женщинами может считаться преступлением против человечности. Талибы отвергают эти обвинения и заявляют, что уважают права женщин в соответствии со своим толкованием исламского права.

Напомним

Талибы запретили женщинам получать университетское образование в Афганистане до последующего сообщения, а это значит, что теперь они могут посещать только начальные школы.