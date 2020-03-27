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У 25 військових на борту авіаносця ВМС США Theodore Roosevelt виявили коронавірус

У 25 військових на борту авіаносця ВМС США Theodore Roosevelt виявили коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Щонайменше 25 американських військових, які несуть службу на борту атомного авіаносця ВМС США Theodore Roosevelt, заражені новим коронавірусом. Про це повідомила в четвер телекомпанія CNN з посиланням на військові джерела, передає УНН.

Один з них уточнив, що згодом на борту авіаносця можуть бути виявлені ще “десятки інфікованих”. У вівторок виконуючий обов’язки міністра Військово-морських сил США Томас Модлі заявив про те, що на борту Theodore Roosevelt виявлені три випадки зараження, а в четвер він зазначив, що їх кількість збільшилася.

За словами Модлі, тестування на коронавірус найближчим часом пройдуть усі, хто знаходиться на кораблі. За даними газети The Hill, всього на Theodore Roosevelt несуть службу 5 тис. військових.

Нагадаємо, за інформацією Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі даних федеральної та місцевої влади, в США зафіксовано понад 83,8 тис. випадків зараження новим коронавірусом — більше, ніж в будь-якій іншій країні. Померли понад 1,2 тис. осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп про перше місце США за кількістю хворих COVID-19: ми тестуємо неймовірну кількість людей

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