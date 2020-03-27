У 25 военных на борту авианосца ВМС США Theodore Roosevelt обнаружили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. По меньшей мере 25 американских военных, которые несут службу на борту атомного авианосца ВМС США Theodore Roosevelt, заражены новым коронавирусом. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на военные источники, передает УНН.
Один из них уточнил, что со временем на борту авианосца могут быть обнаружены еще “десятки инфицированных”. Во вторник исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли заявил о том, что на борту Theodore Roosevelt обнаружены три случая заражения, а в четверг он отметил, что их количество увеличилось.
По словам Модли, тестирование на коронавирус ближайшее время пройдут все, кто находится на корабле. По данным газеты The Hill, всего на Theodore Roosevelt несут службу 5 тыс. военных.
Напомним, по информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральной и местной власти, в США зафиксировано более 83,8 тыс. случаев заражения новым коронавирусом — больше, чем в любой другой стране. Умерли более 1,2 тыс. человек.
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