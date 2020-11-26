У 2020 році лікарська спеціальність не увійшла навіть до десятки престижних - Голубовська
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У 2020 році лікарська спеціальність не увійшла навіть в десятку престижних, що перш за все позначиться на людях. Про це інфекціоніст, доктор медичних наук, Ольга Голубовська сказала під час виступу на Українському жіночому конгресі, передає кореспондент УНН.
"Коли я вступала до медичного університету - конкурси були по 30 людей на місце. Я працювала в хірургічному відділенні, працювала два роки санітаркою, для того, щоб отримати преференції якісь для вступу, не дивлячись на те, що у мене п'ятибальний атестат і я завжди добре складала іспити. Ось такі були божевільні конкурси... Дуже важко було вступити. І зараз, в цьому році, вперше за все моє життя, лікарська спеціальність не увійшла навіть до десятки найпрестижніших... Це в принципі неправильно, тому що якщо не буде авторитету у лікаря: не буде авторитетних лікарів, не буде бажання працювати, не буде авторитетної професії. І це ж все позначиться, перш за все, на людях", - сказала Ольга Голубовська.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що заробітна плата медика повинна стартувати з 22 тисяч гривень.
Також нагадаємо, в цьому році знову не набрали студентів за спеціальністю "епідеміологія".