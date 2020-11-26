В 2020 году врачебная специальность не вошла даже в десятку престижных - Голубовская

"Когда я поступала в медицинский университет - конкурсы были по 30 человек на место. Я работала в хирургическом отделении, работала два года санитаркой, для того, чтобы получить преференции какие-то для поступления, несмотря на то, что у меня пятибалльный аттестат и я всегда хорошо сдавала экзамены. Вот такие были сумасшедшие конкурсы... Очень трудно было поступить. И сейчас, в этом году, впервые за всю мою жизнь, врачебная специальность не вошла даже в десятку самых престижных... Это в принципе неправильно, потому что если не будет авторитета у врача: не будет авторитетных врачей, не будет желания работать, не будет авторитетной профессии. И это же все отразится, прежде всего, на людях", - сказала Ольга Голубовская.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что заработная плата медика должна стартовать с 22 тысяч гривен.

Также напомним, в этом году снова не набрали студентов по специальности "эпидемиология".