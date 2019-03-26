У 2019 році для участі в ЗНО зареєструвалося понад 300 тисяч учасників

"У період з 5 лютого до 25 березня (останній день відправлення реєстраційних документів – ред.) 2019 року регіональні центри якості освіти виготовили 344 622 сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, що становить 99,35% від кількості отриманих комплектів реєстраційних документів", - йдеться в повідомленні.



Так, категорія з найбільшою кількістю зареєстрованих учасників ЗНО – випускники закладів загальної середньої освіти 2019 року – становить 186 942 учасників. На другому місці знаходяться студенти закладів вищої освіти – 83 858 зареєстрованих учасників.

Крім того, для участі у ЗНО цього року зареєструвалися 48 228 учнів (слухачів) закладу професійної (професійно-технічної) освіти, 25 569 випускників минулих років, а також 25 випускників закордонних закладів освіти.



Нагадаємо, понад 4,5 тисячі раніше зареєстрованих осіб не взяли участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови.



Як повідомляв УНН, Міністерство освіти і науки та аналітичний центр CEDOS підготували online-порадник для вступників про вибір університету та спеціальності.