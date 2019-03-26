В 2019 году для участия в ВНО зарегистрировалось более 300 тысяч участников

"В период с 5 февраля по 25 марта (последний день отправки регистрационных документов - ред.) 2019 года региональные центры качества образования изготовили 344622 сертификата внешнего независимого оценивания, что составляет 99,35% от количества полученных комплектов регистрационных документов", - говорится в сообщении.



Так, категория с наибольшим количеством зарегистрированных участников ВНО - выпускники учреждений общего среднего образования 2019 - составляет 186 942 участников. На втором месте находятся студенты высших учебных заведений - 83 858 зарегистрированных участников.

Кроме того, для участия в ВНО в этом году зарегистрировались 48 228 учащихся (слушателей) учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, 25569 выпускников прошлых лет, а также 25 выпускников зарубежных учебных заведений.



Напомним, более 4,5 тысячи ранее зарегистрированных лиц не приняли участие в пробном внешнем независимом оценивании по украинскому языку.



Как сообщал УНН, Министерство образования и науки и аналитический центр CEDOS подготовили online-руководство для поступающих о выборе университета и специальности.