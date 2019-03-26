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В 2019 году для участия в ВНО зарегистрировалось более 300 тысяч участников

Киев • УНН

 • 8716 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Для участия во внешнем независимом оценивании 2019 года по состоянию на 25 марта зарегистрировались более 300 000 человек. Об этом сообщается на сайте УЦОКО, передает УНН.

В 2019 году для участия в ВНО зарегистрировалось более 300 тысяч участников

"В период с 5 февраля по 25 марта (последний день отправки регистрационных документов - ред.) 2019 года региональные центры качества образования изготовили 344622 сертификата внешнего независимого оценивания, что составляет 99,35% от количества полученных комплектов регистрационных документов", - говорится в сообщении.

Так, категория с наибольшим количеством зарегистрированных участников ВНО - выпускники учреждений общего среднего образования 2019 - составляет 186 942 участников. На втором месте находятся студенты высших учебных заведений - 83 858 зарегистрированных участников.
Кроме того, для участия в ВНО в этом году зарегистрировались 48 228 учащихся (слушателей) учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, 25569 выпускников прошлых лет, а также 25 выпускников зарубежных учебных заведений.

Напомним, более 4,5 тысячи ранее зарегистрированных лиц не приняли участие в пробном внешнем независимом оценивании по украинскому языку.

Как сообщал УНН, Министерство образования и науки и аналитический центр CEDOS подготовили online-руководство для поступающих о выборе университета и специальности.

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