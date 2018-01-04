У 2017 році вартість м'ясного кошика зросла на 100 грн - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Протягом минулого року зросли ціни на всі види м’яса. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.
“Всі види м’яса стали дорожчими на 28 — 67%, а саме: сало — на 67%, свинина — на 39%, яловичина — на 33% та курка в тушці — на 28%”, — написав О.Дорошенко.
Експерт зазначив, що у гривневому еквіваленті свинина й яловичина додали в ціні по 28 грн за кг, сало — 27 грн, ковбаса варена — 15 грн, а курка в тушці — 12 грн.
“Відтепер кілограм яловичини з кісткою можна купити в середньому за 116грн, свинини — за 101 грн, сала — за 68 грн, варену ковбасу — за 76 грн, а курку — за 54 грн.
Якщо в цілому оцінювати вартість м’ясного кошика, тобто взяти по кілограму всіх видів м’яса, то станом на 1 січня 2018 року його вартість - 415 грн, тоді як рік тому вартість становила 305грн. Тобто індекс м’ясного кошика за рік зріс на 36%”, — повідомив він.
Експерт додав, що останні десять днів 2017 року м’ясо продовжувало зростати у ціні.
“Свинина зросла на 2,5 грн за кілограм, яловичина додала 1,6 грн, а курка в тушці — 43 коп. Щодо свинини, то вона вперше "пробила" планку в 100 грн у гонитві за яловичиною. У той же час, вперше майже за рік, подешевшало сало — на 72 коп. за кілограм”, — зауважив Дорошенко.
Нагадаємо, українці споживають на 30% менше м’яса, ніж це рекомендовано нормами харчування. Це пов’язують із падінням платоспроможного попиту через різке подорожчання продукції.
У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 7420-1, який пропонує знизити ставку ПДВ на продукти харчування тваринницького походження, зокрема м’ясо, молоко, яйця.
За словами співавтора ініціативи, заступника голови Комітету ВР з питань аграрної політики Олександра Бакуменка, окрім стабілізації цін, законопроект покликаний захистити вітчизняного сільгоспвиробника від глобальної конкуренції.