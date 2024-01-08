Тиждень амбітних планів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 8 - 14 січня

Головна подія цього тижня - Молодик і він ознаменує собою період, коли варто думати про плани на майбутнє. Про те, що чекає на представників усіх знаків Зодіаку в період з 8 до 14 січня спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

"Головною подією цього тижня буде Молодик, який відбудеться 11 січня о 13:57 за київським часом у знаку Козерога. Молодик завжди дарує нам нові можливості і це чудовий період для планування майбутнього, а якщо враховувати, що цей Молодик буде першим у 2024 році, то його можна використовувати для планування всього цього року. Обов'язково скористайтеся цією можливістю.

До цього дня варто закінчити всі розпочаті вами справи. 10 січня краще зайнятися будинком, прибиранням, очищенням душі й тіла, викиньте непотрібне з вашого життя", - розповіла астрологиня.

ОВНИ

Цей тиждень принесе успіх у будь-якій діяльності. Ви можете отримати чудову пропозицію, пов'язану з кар'єрним зростанням, або ж пропозицію нову роботу з кращими умовами. Ви зможете вдало завершити всі раніше розпочаті справи. Не забудьте 11 січня, на Молодик, прописати всі ваші амбітні плани і бажання. У матеріальному плані також тиждень обіцяє бути досить успішним. На вихідних на вас чекає приємний сюрприз.

ТЕЛЬЦІ

Для вас тиждень може бути особливо успішним. Ви можете ухвалити низку правильних рішень, реалізувати всі розпочаті справи. Також ви відчуєте допомогу близьких людей. На початку тижня очікуйте велику удачу! Можливі далекі поїздки за кордон, вдалі контакти з іноземцями, вирішення всіх документальних питань, які можуть стосуватися закордону. У понеділок уникайте негативних емоцій. Саме зараз вам варто визначитися зі своїми планами на цей рік. Використовуйте для цього 11 січня - момент Молодика.

БЛИЗНЮКИ

Цей тиждень буде сповнений приємних несподіванок. Також вам потрібно буде ухвалювати термінові рішення і, можливо, доведеться в чомусь ризикнути. Вдало може складатися вирішення юридичних питань, а також зможете вдало закрити питання ваших боргів і кредитів, оплати податків. Можуть бути приємні поїздки за кордон. На вихідних вам варто провести час на природі, на самоті, щоб набратися сил. Не забудьте 11 листопада прописати свої плани і бажання.

РАКИ

Цього тижня ви про все і з усіма зможете домовитися і розташувати всіх до себе. Саме час проходити співбесіди, переговори, укладати вдалі контракти, підписати важливі договори. Усі юридичні питання ви зможете легко вирішити. Також можете знайти собі вигідних партнерів для свого бізнесу. Для вас це прекрасний період для особистих стосунків. Ви зможете поліпшити стосунки у шлюбі, провести приємний час зі своєю половинкою. Не забудьте 11 січня прописати всі свої плани і бажання, які найближчим часом обов'язково збудуться.

ЛЕВИ

Це прекрасний тиждень для вирішення всіх ділових питань. Саме зараз ви зможете показати весь свій професіоналізм, що буде помічено керівництвом. Є ймовірність також, що ви вдало зміните роботу. Крім того, ви зможете завершити всі важливі справи. У першій половині тижня з'явиться можливість закрити боргові питання, і це стосується не тільки грошових аспектів, а й моральних зобов'язань. Також не забувайте про своє власне здоров'я, саме час зайнятися спортом і здоровим харчуванням, щоб поліпшити своє самопочуття. У коханні на вас чекає удача.

ДІВИ

Для вас зараз саме час гарненько відпочити й набратися сил. Вам корисні будуть приємні враження, відпочинок за кордоном. Не забудьте прописати свої плани на Молодик 11 січня. Цей період дуже хороший для творчих Дів. Саме зараз ви зможете яскраво проявити себе. Також, цього тижня вам доведеться приділити багато уваги своїм дітям. Вони потребуватимуть вашої підтримки. У любовних стосунках це найяскравіший період року. Ви можете зустріти своє кохання.

ТЕРЕЗИ

У вас зараз період, коли ви повністю будете занурені в домашні справи. Зараз хороший період для розв'язання питань із нерухомістю, ви можете спланувати ремонт. Також очікуйте багато зустрічей із родичами. Ви зможете вдало закрити всі питання щодо боргів, кредитів і податків. Не забудьте 11 січня, на Молодик, прописати свої бажання на майбутній рік.

СКОРПІОНИ

Цей тиждень буде насичений цікавими зустрічами і переговорами. Хороший період для тих Скорпіонів, хто працює з інформацією або в комерційній сфері. Спирайтеся на своїх партнерів як у бізнесі, так і в шлюбі. Матеріально цей тиждень буде для вас досить успішним. У вас хороший період для купівлі автомобіля і техніки. Не забудьте 11 січня, на Молодик, прописати свої плани і бажання. У коханні на вас чекає удача.

СТРІЛЬЦІ

Цей тиждень може принести вам великий успіх у фінансах і у всій вашій діловій активності. Вдалий час для розвитку вашого бізнесу. Можливі вдалі інвестиції. Вам необхідно зайнятися плануванням 2024 року. І для цього використовуйте 11 січня, момент Молодика. Але складнощі цього тижня можуть бути пов'язані з вашою емоційністю і занадто великою неуважністю. Постарайтеся бути більш уважними і робити все вчасно.

На вас чекає удача в коханні.

КОЗЕРОГИ

Цього тижня ви можете бути центром уваги й особисто від вас повністю залежатиме успіх усіх ваших справ. Використовуйте 11 січня, період Молодика, щоб прописати всі свої плани на майбутній 2024 рік. Саме зараз до вас може прийти велика удача, цікаві ідеї, а також ви можете зустріти успішних людей, які можуть змінити ваше життя на краще. Приділіть час самоосвіті. У коханні на вас чекає удача.

ВОДОЛІЇ

Зараз період, коли ви зможете повністю зануритися у вирішення накопичених проблем. Крім того, вам зараз необхідно гарненько розібратися в собі. Можете для цього звернутися до психолога. Вам зараз підійде усамітнення, а також відпочинок на природі, йога і медитації. Це допоможе вам зрозуміти, чого ви хочете. Не забудьте 11 січня, у момент Молодика, прописати всі свої бажання і плани на цей рік. Фінансово цей тиждень для вас буде досить стабільним і успішним. На вихідних можливі зустрічі з родичами.

РИБИ

Цей тиждень може для вас бути досить яскравим, і ви зможете його провести в колі своїх близьких друзів. Також використовуйте цей тиждень для планування. Особливо 11 січня, у момент Молодика, не забудьте прописати свої плани і бажання на цей рік. До вас можуть прийти цікаві ідеї нових проєктів вашого життя. Зараз вам варто спиратися на логіку і розсудливість. Цього тижня вам заважатиме власна неуважність та неуважність, особливо на дорогах. Постарайтеся бути більш зібраними.