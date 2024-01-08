Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

Главное событие этой недели – Новолуние и оно ознаменует собой период, когда стоит думать о планах на будущее. О том, что ждет представителей всех знаков Зодиака в период с 8 по 14 января специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

"Главным событием этой недели будет Новолуние, которое состоится 11 января в 13:57 по киевскому времени в знаке Козерога. Новолуние всегда дарит нам новые возможности и это отличный период для планирования будущего, а если учитывать, то что это Новолуние будет первым в 2024 году, то его можно использовать для планирования всего этого года. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью.

До этого дня стоит закончить все вами начатые дела. 10 января лучше заняться домом, уборкой, очищением души и тела, выбросите ненужное из вашей жизни", - рассказала астролог.

ОВНЫ

Это неделя принесёт успех в любой деятельности. Вы можете получить прекрасное предложение, связанное карьерным ростом или же предложение новую работу с лучшими условиями. Вы сможете удачно завершить все ранее начатые дела. Не забудьте 11 января, в Новолуние, прописать все ваши амбициозные планы и желания. В материальном плане также неделя обещает быть достаточно успешной. На выходных вас ждёт приятный сюрприз.

ТЕЛЬЦЫ

Для вас неделя может быть особенно успешной. Вы можете принять ряд правильных решений, реализовать все начатые дела. Также вы ощутите помощь близких людей. В начале недели ожидайте большую удачу! Возможны дальние поездки за рубеж, удачные контакты с иностранцами, решение всех документальных вопросов, которые могут касаться заграницы. В понедельник избегайте негативных эмоций. Именно сейчас вам стоит определиться со своими планами на этот год. Используйте для этого 11 января – момент Новолуния.

БЛИЗНЕЦЫ

Эта неделя будет полна приятных неожиданностей. Также вам нужно будет принимать срочные решения и, возможно, придется в чем-то рискнуть. Удачно может складываться решение юридических вопросов, а также сможете удачно закрыть вопросы ваших долгов и кредитов, оплаты налогов. Могут быть приятные поездки за границу. На выходных вам стоит провести время на природе, в уединении, чтобы набраться сил. Не забудьте 11 ноября прописать свои планы и желания.

РАКИ

На этой неделе вы обо всём и со всеми сможете договориться и расположить всех к себе. Самое время проходить собеседования, переговоры, заключать удачные контракты, подписать важные договора. Все юридические вопросы вы сможете легко разрешить. Также можете найти себе выгодных партнёров для своего бизнеса. Для вас это прекрасный период для личных отношений. Вы сможете улучшить отношения в браке, провести приятное время со своей половинкой. Не забудьте 11 января прописать все свои планы и желания, которые в ближайшее время обязательно сбудутся.

ЛЬВЫ

Это прекрасная неделя для решения всех деловых вопросов. Именно сейчас вы сможете показать весь свой профессионализм, что будет замечено руководством. Есть вероятность также, что вы удачно смените работу. Кроме того, вы сможете завершить все важные дела. В первой половине недели появится возможность закрыть долговые вопросы и это касается не только денежных аспектов, а и моральных обязательств. Также не забывайте о своём собственном здоровье, самое время заняться спортом и здоровым питанием, чтобы улучшить своё самочувствие. В любви вас ждёт удача.

ДЕВЫ

Для вас сейчас самое время хорошенько отдохнуть и набраться сил. Вам полезны будут приятные впечатления, отдых за рубежом. Не забудьте прописать свои планы в Новолуние 11 января. Этот период очень хорош для творческих Дев. Именно сейчас вы сможете ярко проявить себя. Также, на этой неделе вам придётся уделить много внимания своим детям. Они будут нуждаться в вашей поддержке. В любовных отношениях это самый яркий период года. Вы можете встретить свою любовь.

ВЕСЫ

У вас сейчас период, когда вы полностью будете погружены в домашние дела. Сейчас хороший период для решения вопросов с недвижимостью, вы можете спланировать ремонт. Также ожидайте много встреч с родственниками. Вы сможете удачно закрыть все вопросы, касательно долгов, кредитов и налогов. Не забудьте 11 января, в Новолуние, прописать свои желания на будущий год.

СКОРПИОНЫ

Это неделя будет насыщена интересными встречами и переговорами. Хороший период для тех Скорпионов, кто работает с информацией или в коммерческой сфере. Опирайтесь на своих партнеров как в бизнесе, так и в браке. Материально эта неделя будет для вас достаточно успешной. У вас хороший период для покупки автомобиля и техники. Не забудьте 11 января, в Новолуние, прописать свои планы и желания. В любви вас ждёт удача.

СТРЕЛЬЦЫ

Это неделя может принести вам большой успех в финансах и во всей вашей деловой активности. Удачное время для развития вашего бизнеса. Возможны удачные инвестиции. Вам необходимо заняться планированием 2024 года. И для этого используйте 11 января, момент Новолуния. Но, сложности этой недели может быть связаны с вашей эмоциональностью и слишком большой рассеянностью. Постарайтесь быть более внимательными и делать всё вовремя.

Вас ждет удача в любви.

КОЗЕРОГИ

На этой неделе вы можете быть центром внимания и лично от вас будет полностью зависеть успех всех ваших дел. Используйте 11 января, период Новолуния, чтобы прописать все свои планы на будущий 2024 год. Именно сейчас к вам может прийти большая удача, интересные идеи, а также вы можете встретить успешных людей, которые могут изменить вашу жизнь к лучшему. Уделите время самообразованию. В любви вас ждёт удача.

ВОДОЛЕИ

Сейчас период, когда вы сможете полностью погрузится в решение накопившихся проблем. Кроме того, вам сейчас необходимо хорошенько разобраться в себе. Можете для этого обратиться к психологу. Вам сейчас подойдет уединение, а также отдых на природе, йога и медитации. Это поможет вам понять, чего вы хотите. Не забудьте 11 января, в момент Новолуния, прописать все свои желания и планы на этот год. Финансово эта неделя для вас будут достаточно стабильной и успешной. На выходных возможны встречи с родственниками.

РЫБЫ

Это неделя может для вас быть довольно яркой, и вы сможете её провести в кругу своих близких друзей. Также используйте эту неделю для планирования. Особенно 11 января, в момент Новолуния, не забудьте прописать свои планы и желания на этот год. К вам могут прийти интересные идеи новых проектов вашей жизни. Сейчас вам стоит опираться на логику и рассудительность. На этой неделе вам будет мешать собственная рассеянность и невнимательность, особенно на дорогах. Постарайтесь быть более собранными.