Twitter заблокував директора "роскосмосу" через антиукраїнський твіт

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Твіт рогозіна порушив правило про заборону розпалювання ненависті на основі таких ознак як раса, етнічна чи національна приналежність, сексуальна орієнтація, стать, гендерна ідентичність, релігійні переконання тощо.

У повідомленні російського посадовця йшлося про те, що Україна "є екзистенційною загрозою російському народу, російській історії, російській мові та російській цивілізації. Якщо не покінчимо з ними, як, на жаль, не покінчили з ними наші діди, доведеться гинути, але закінчувати ще більшою ціною нашим онукам".

Twitter вимагає видалити повідомлення.

Цитата

"Якщо я не підкоряюся, вони не знімуть блокування з облікового запису, де у мене понад 808 тисяч підписників. Я не вважаю моє повідомлення помилковим. Я вважаю його абсолютно правильним. Кнопку "видалити" не натискатиму", - написав рогозін.

Раніше

Як писав УНН, у травні рогозін заявив, що американському підприємцю Ілону Маску доведеться відповідати "по-дорослому" за передачу Україні терміналів супутникового інтернету Starlink.