Twitter заблокировал директора "роскосмоса" из-за антиукраинского твита
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Twitter заблокировал аккаунт директора "роскосмоса" дмитрия рогозина из-за твита, который разжигает ненависть к Украине. О блокировке рогозин написал в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
Твит рогозина нарушил правило о запрете разжигания ненависти на основе таких признаков как раса, этническая или национальная принадлежность, сексуальная ориентация, пол, гендерная идентичность, религиозные убеждения и т.д.
В сообщении российского чиновника говорилось, что Украина "представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации. Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам".
Twitter требует удалить сообщение.
Цитата
"Если я не подчиняюсь, они не снимут блокировку с аккаунта, где у меня более 808 тысяч подписчиков. Я не считаю моё сообщение ошибочным. Я считаю его абсолютно верным. Кнопку "удалить" жать не буду", - написал рогозин.
Ранее
Как писал УНН, в мае Рогозин заявил, что американскому предпринимателю Илону Маску придется отвечать "по-взрослому" за передачу Украине терминалов спутникового интернета Starlink.