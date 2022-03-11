Twitter додасть ярлики до акаунтів білоруських державних медіа
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Twitter додасть ярлики до акаунтів білоруських державних медіа "щоб краще відображати достовірну інформацію" про війну в Україні, повідомив гігант соціальних мереж у четвер. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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"Ми прагнемо забезпечити контекст і прозорість вмісту, який ви бачите в Twitter. Сьогодні ми додаємо мітки на акаунти державних медіа в Білорусі, щоб краще відображати достовірну інформацію про війну в Україні", - йдеться у твіті компанії.
Йоель Рот, керівник відділу цілісності сайту Twitter, сказав, що цей крок відбувся "після детального повідомлення" про роль державних ЗМІ Білорусі у війні в Україні.
Довідка
Минулого тижня Twitter запустив ярлики на твітах із посиланнями на російські державні ЗМІ, сказав Рот у твіті у четвер.
"Перші дані свідчать про те, що наші заходи тут працюють: ми помітили 30% падіння показів у твітах, позначених відповідно до цієї розширеної політики", — сказав Рот.
Білорусь є союзником Росії і використовується як точка запуску російських військ в Україну.