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Twitter додасть ярлики до акаунтів білоруських державних медіа

Twitter додасть ярлики до акаунтів білоруських державних медіа

Київ • УНН

 • 86516 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Twitter додасть ярлики до акаунтів білоруських державних медіа "щоб краще відображати достовірну інформацію" про війну в Україні, повідомив гігант соціальних мереж у четвер. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Цитата

"Ми прагнемо забезпечити контекст і прозорість вмісту, який ви бачите в Twitter. Сьогодні ми додаємо мітки на акаунти державних медіа в Білорусі, щоб краще відображати достовірну інформацію про війну в Україні", - йдеться у твіті компанії.


Йоель Рот, керівник відділу цілісності сайту Twitter, сказав, що цей крок відбувся "після детального повідомлення" про роль державних ЗМІ Білорусі у війні в Україні.

Довідка

Минулого тижня Twitter запустив ярлики на твітах із посиланнями на російські державні ЗМІ, сказав Рот у твіті у четвер.

"Перші дані свідчать про те, що наші заходи тут працюють: ми помітили 30% падіння показів у твітах, позначених відповідно до цієї розширеної політики", — сказав Рот.

Білорусь є союзником Росії і використовується як точка запуску російських військ в Україну.

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