Twitter добавит ярлыки к аккаунтам белорусских государственных сми
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Twitter добавит ярлыки к аккаунтам белорусских государственных медиа "чтобы лучше отражать достоверную информацию" о войне в Украине, сообщил гигант социальных сетей в четверг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
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"Мы стремимся обеспечить контекст и прозрачность контента, который вы видите в Twitter. Сегодня мы добавляем метки на аккаунты государственных медиа в Беларуси, чтобы лучше отражать достоверную информацию о войне в Украине", - говорится в твите компании.
Йоэль Рот, руководитель отдела целостности сайта Twitter, сказал, что этот шаг произошел после детального сообщение" о роли государственных СМИ Беларуси в войне в Украине.
Справка
На прошлой неделе Twitter запустил ярлыки на твитах с ссылками на российские государственные СМИ, сказал Рот в твите в четверг.
"Первые данные свидетельствуют о том, что наши меры здесь работают: мы заметили 30% падения показов в твитах, обозначенных в соответствии с этой расширенной политикой", — сказал Рот.
Беларусь является союзником России и используется как точка запуска российских войск в Украину.