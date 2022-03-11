Twitter добавит ярлыки к аккаунтам белорусских государственных сми

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"Мы стремимся обеспечить контекст и прозрачность контента, который вы видите в Twitter. Сегодня мы добавляем метки на аккаунты государственных медиа в Беларуси, чтобы лучше отражать достоверную информацию о войне в Украине", - говорится в твите компании.



Йоэль Рот, руководитель отдела целостности сайта Twitter, сказал, что этот шаг произошел после детального сообщение" о роли государственных СМИ Беларуси в войне в Украине.

Справка

На прошлой неделе Twitter запустил ярлыки на твитах с ссылками на российские государственные СМИ, сказал Рот в твите в четверг.

"Первые данные свидетельствуют о том, что наши меры здесь работают: мы заметили 30% падения показов в твитах, обозначенных в соответствии с этой расширенной политикой", — сказал Рот.

Беларусь является союзником России и используется как точка запуска российских войск в Украину.