Тваринники підтримали звільнення Лапи та просять ДБР “оцінити” його роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Громадська спілка "Центр підвищення ефективності в тваринництві" підтримала електронну петицію, оприлюднену на сайті КМУ, із вимогою звільнити керівника Держпродспоживслужби Володимира Лапу та його заступників із займаних посад, передає УНН із посиланням на пресслужбу ГС.
"Громадська спілка "Центр підвищення ефективності в тваринництві" підтримує петицію про звільнення керівництва Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби), оприлюднену на Урядовому порталі", - йдеться у повідомленні.
Аргументуючи свою позицію, тваринники заявили про неналежний ветеринарно-санітарний контроль з боку Держпродспоживслужби.
"Це спричинило появу нелегального ринку свиней і свинини, інфікованих вірусом африканської чуми свиней (АЧС). Факти про це керівництву Держпродспоживслужби відомі, але свідомо замовчуються та приховуються ним", - йдеться у повідомленні.
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На думку ГС, саме через бездіяльність з боку Держпродспоживслужби в Україні неконтрольовано поширюється вірус АЧС. Це ставить під загрозу існування галузі свинарства, а також експорту зерна, шротів, макухи та комбікормів.
"Населення захищене і має механізм компенсації за свиней у випадку АЧС. Натомість упродовж 7 років реєстрації АЧС в Україні АСУ, ігноруючи рекомендації експертів та практиків з ветеринарної медицини та у тваринництві, не запропонували механізм компенсації свинокомплексам у випадку АЧС", - повідомили тваринники.
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Тваринники також висловили сподівання, що правову оцінку діям керівництва Держпродспоживслужби дасть Державне бюро розслідувань.
"Вважаємо, що Державне бюро розслідувань (ДБР) має провести розслідування та дати правову оцінку діям керівництва Держпродспоживслужби, тобто осіб, посади яких згідно із законом віднесено до першої категорії посад державної служби, що є підслідні ДБР, на предмет наявності в них ознак злочинів, учинених унаслідок невиконання чи неналежного виконання цими посадовцями своїх функцій, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави, юридичних і фізичних осіб", - йдеться у повідомленні.
Як писав УНН, на сайті електронних петицій КМУ з'явився заклик до Прем'єр-міністра Олексія Гончарука звільнити керівника Держпродспоживслужби Володимира Лапу і його заступників із займаних посад.
Обґрунтовується петиція, зокрема, постійними спалахами масових отруєнь і наднизьким рівнем захисту прав споживачів.
У Раді споживачів звільнення Лапи вже підтримали.