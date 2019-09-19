Животноводы поддержали увольнение Лапы и просят ГБР "оценить" его работу

"Общественный союз "Центр повышения эффективности в животноводстве" поддерживает петицию об освобождении руководства Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы), опубликованную на Правительственном портале", - говорится в сообщении.

Аргументируя свою позицию, животноводы заявили о ненадлежащем ветеринарно-санитарном контроле со стороны Госпродпотребслужбы.

"Это привело к появлению нелегального рынка свиней и свинины, инфицированных вирусом африканской чумы свиней (АЧС). Факты об этом руководству Госпродпотребслужбы известны, но сознательно замалчиваются и скрываются ним", - говорится в сообщении.

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По мнению ОС, именно из-за бездействия со стороны Госпродпотребслужбы в Украине неконтролируемо распространяется вирус АЧС. Это ставит под угрозу существование отрасли свиноводства, а также экспорт зерна, шротов, жмыхов и комбикормов.

"Население защищено и имеет механизм компенсации за свиней в случае АЧС. Зато в течение 7 лет регистрации АЧС в Украине АСУ, игнорируя рекомендации экспертов и практиков по ветеринарной медицине и в животноводстве, не предложили механизм компенсации свинокомплексам в случае АЧС", - сообщили животноводы.

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Животноводы также выразили надежду, что правовую оценку действиям руководства Госпродпотребслужбы даст Государственное бюро расследований.

"Считаем, что Государственное бюро расследований (ГБР) должно провести расследование и дать правовую оценку действиям руководства Госпродпотребслужбы, то есть лиц, должности которых согласно закону отнесены к первой категории должностей государственной службы, которые являются подследственными ГБР, на предмет наличия у них признаков преступлений, совершенных вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения этими лицами своих функций, что нанесло существенный вред охраняемым законом интересам государства, юридических и физических лиц", - говорится в сообщении.

Как писал УНН, на сайте электронных петиций КМУ появился призыв к Премьер-министру Алексею Гончаруку уволить руководителя Госпродпотребслужбы Владимира Лапу и его заместителей с занимаемых должностей.

Обосновывается петиция, в частности, постоянными вспышками массовых отравлений и сверхнизким уровнем защиты прав потребителей.

В Совете потребителей увольнение Лапы уже поддержали.