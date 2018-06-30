Турист з Одеси застряг у річці на Івано-Франківщині

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Рятувальники допомогли туристу з Одеси, який застряг серед річки Бистриця Надвірнянська в Івано-Франківській області. Про це повідомила прес-служба ДСНС, передає УНН.

"29 червня о 19:30 до гірських рятувальників, які забезпечують безпеку під час масових заходів "Горгани Фест" в селі Зелене Надвірнянського району, звернулися люди з проханням надати допомогу туристові з Одеси, який, прогулюючись гірським районом, вирішив перейти річку Бистриця Надвірнянська та застряг серед річки", – йдеться в повідомленні.

За допомогою мотузки та рятувальних жилетів рятувальники здійснили переправу туриста через річку.

Нагадаємо, в районі гори Великий Верх на Закарпатті заблукали дві туристки з Москви

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