Турист з Одеси застряг у річці на Івано-Франківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Рятувальники допомогли туристу з Одеси, який застряг серед річки Бистриця Надвірнянська в Івано-Франківській області. Про це повідомила прес-служба ДСНС, передає УНН.
"29 червня о 19:30 до гірських рятувальників, які забезпечують безпеку під час масових заходів "Горгани Фест" в селі Зелене Надвірнянського району, звернулися люди з проханням надати допомогу туристові з Одеси, який, прогулюючись гірським районом, вирішив перейти річку Бистриця Надвірнянська та застряг серед річки", – йдеться в повідомленні.
За допомогою мотузки та рятувальних жилетів рятувальники здійснили переправу туриста через річку.
Нагадаємо, в районі гори Великий Верх на Закарпатті заблукали дві туристки з Москви.