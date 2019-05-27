Турецький фермер знайшов на городі артефакти, яким майже 5 тисяч років
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У східній турецькій провінції Ерзурум фермер під час сільгоспробіт на своєму полі знайшов п’ять цінних артефактів, вік яких становить приблизно 5 тисяч років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Hurrieyet Daily News.
"Під час робіт у полі Мехмет Кючюк виявив п'ять артефактів, серед яких горщики, фрагменти кам'яної печі", - розповів директор музею Ерзурум Хюсню Генч.
Зазначається, що фермер попервах не показував артефакти фахівцям, бо побоювався, що його можуть заарештувати. Розповісти про свої знахідки чоловік наважився після того, як відвідав семінар і зрозумів, що арешт йому не загрожує. Тоді він приніс знахідки до музею.
Предмети належать до Кура-Аракської культури, яка існувала приблизно 4 тисячі років тому.
Нагадаємо, турецькі правоохоронці затримали групу осіб під час спроби продажу 1400-річної релігійної книги, написаної на папірусі.