Турецький фермер знайшов на городі артефакти, яким майже 5 тисяч років

КИЇВ. 27 травня. УНН. У східній турецькій провінції Ерзурум фермер під час сільгоспробіт на своєму полі знайшов п’ять цінних артефактів, вік яких становить приблизно 5 тисяч років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Hurrieyet Daily News.