Турецкий фермер нашел на огороде артефакты, которым почти 5000 лет

"Во время работ в поле Мехмет Кючюк обнаружил пять артефактов, среди которых горшки, фрагменты каменной печи", - рассказал директор музея Эрзурум Хюсню Генч.

Отмечается, что фермер сначала не показывал артефакты специалистам, так как опасался, что его могут арестовать. Рассказать о своих находках человек решился после того, как посетил семинар и понял, что арест ему не угрожает. Тогда он принес находки в музей.

Предметы относятся к Кура-Аракськой культуры, которая существовала примерно 4000 лет назад.

Напомним, турецкие правоохранители задержали группу лиц при попытке продажи 1400-летней религиозной книги, написанной на папирусе.