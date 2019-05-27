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Турецкий фермер нашел на огороде артефакты, которым почти 5000 лет

Турецкий фермер нашел на огороде артефакты, которым почти 5000 лет

Киев  •  УНН

 • 11907 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В восточной турецкой провинции Эрзурум фермер во время сельхозработ на своем поле нашел пять ценных артефактов, возраст которых составляет примерно 5000 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hurrieyet Daily News.

"Во время работ в поле Мехмет Кючюк обнаружил пять артефактов, среди которых горшки, фрагменты каменной печи", - рассказал директор музея Эрзурум Хюсню Генч.

Отмечается, что фермер сначала не показывал артефакты специалистам, так как опасался, что его могут арестовать. Рассказать о своих находках человек решился после того, как посетил семинар и понял, что арест ему не угрожает. Тогда он принес находки в музей.

Предметы относятся к Кура-Аракськой культуры, которая существовала примерно 4000 лет назад.

Напомним, турецкие правоохранители задержали группу лиц при попытке продажи 1400-летней религиозной книги, написанной на папирусе.

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