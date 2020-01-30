Турецьке МЗС назвало "клоуном" грецького депутата, який розірвав прапор Туреччини у ЄП
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Туреччина в четвер піддала різкій критиці дії члена Європейського парламенту (ЄП) від Греції Янніса Лагоса, який в ході недавнього виступу в ЄП розірвав аркуш паперу із зображенням прапора Турецької Республіки, пише УНН з посиланням на Twitter глави МЗС Туреччини.
“Ці расистські індивіди краще за інших знають, як ми розбиваємо і викидаємо в море тих, хто насмілюється атакувати наш славний прапор. Розпещені расистські діти Європи повинні знати своє місце. Європа повинна покласти край расизму і ворожості по відношенню до ісламу”, — написав на своїй сторінці в Twitter міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.
За його словами, “ніхто не повинен сумніватися, що прапор (Туреччини) буде гордо майоріти вічно”. “Очікуємо, що Європейський парламент прийме необхідні заходи проти цього клоуна”, — додав глава МЗС республіки.
Янніс Лагос в період з 2012 по 2019 рік був депутатом грецького парламенту від правої партії і нацистської організації “Хрісі Авгі” (“Золота зоря”). В ході виступу в Брюсселі Лагос звинуватив Туреччину в організації нелегальних міграційних потоків до Європи, розкритикував президента Тайіпа Ердогана через його погрози відкрити КПП для мігрантів і розірвав аркуш паперу з фотографією прапора Туреччини.
Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli. pic.twitter.com/D9dSdeQa2m— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 30, 2020