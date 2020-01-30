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Турецкое МИД назвал "клоуном" греческого депутата, разорвавшегося прапор Турции в ЕП

Киев • УНН

 • 28197 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Турция в четверг подвергла резкой критике действия члена Европейского парламента (ЕП) от Греции Янниса Лагоса, который в ходе недавнего выступления в ЕП разорвал лист бумаги с изображением флага Турецкой Республики, пишет УНН со ссылкой на Twitter главы МИД Турции.

Турецкое МИД назвал "клоуном" греческого депутата, разорвавшегося прапор Турции в ЕП

“Эти расистские индивиды лучше остальных знают, как мы разбиваем и выбрасываем в море тех, кто осмеливается атаковать наш славный флаг. Избалованные расистские дети Европы должны знать свое место. Европа должна положить конец расизму и враждебности по отношению к исламу”, — написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, “никто не должен сомневаться, что флаг (Турции) будет гордо развеваться вечно”. “Ожидаем, что Европейский парламент примет необходимые меры против этого клоуна”, — добавил глава МИД республики.

Яннис Лагос в период с 2012 по 2019 год являлся депутатом греческого парламента от правой партии и нацистской организации “Хриси авги” (“Золотая заря”). В ходе выступления в Брюсселе Лагос обвинил Турцию в организации нелегальных миграционных потоков в Европу, раскритиковал президента Тайипа Эрдогана из-за его угроз открыть КПП для мигрантов и разорвал лист бумаги с фотографией флага Турции.

Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli. pic.twitter.com/D9dSdeQa2m

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 30, 2020

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