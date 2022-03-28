Туреччина за кілька днів знайшла вже другу міну у Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Туреччина виявила морську міну біля узбережжя Чорного моря Ігнеади неподалік кордону з Болгарією, повідомило міністерство оборони країни у Twitter, пише УНН.
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"28 березня 2022 року вранці на морському узбережжі Ігнеади, неподалік від кордону з Болгарією, було виявлено міну, і групи підводної оборони (SAS) у цьому регіоні були оперативно перекинуті на місце події", - йдеться у повідомленні.
Підрозділи підводної оборони витягли міну і розпочали роботи з її знешкодження.
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Ще одну міну було виявлено в суботу в районі протоки Босфор, що зупинило рух суден на п'ять годин.
21 березня Туреччина попередила, що кораблі поблизу українських портів мають стежити за мінами, що дрейфують у Чорному морі.
Перед цим керівник проектів в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко повідомив, що російські окупанти замінували шлях від Босфору до Одеси, та натомість самі збрехали, що це українські міни.