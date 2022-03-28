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Турция за несколько дней нашла уже вторую мину в Черном море

Киев • УНН

 • 103787 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Турция обнаружила морскую мину у побережья Черного моря Игнеады недалеко от границы с Болгарией, сообщило министерство обороны страны в Twitter, пишет УНН.

Турция за несколько дней нашла уже вторую мину в Черном море

Цитата

"28 марта 2022 года утром на морском побережье Игнеады, неподалеку от границы с Болгарией, было обнаружено мину, и группы подводной обороны (SAS) в этом регионе были оперативно переброшены на место происшествия", - говорится в сообщении.

Подразделения подводной обороны вытащили мину и начали работы по ее обезвреживанию.

Ранее

Еще одна мина была обнаружена в субботу в районе пролива Босфор, что остановило движение судов на пять часов.

21 марта Турция предупредила, что корабли вблизи украинских портов должны следить за минами, которые дрейфуют в Черном море.

Перед этим руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко сообщил, что российские оккупанты заминировали путь от Босфора до Одессы и сами соврали, что это украинские мины.

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