Турция за несколько дней нашла уже вторую мину в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Турция обнаружила морскую мину у побережья Черного моря Игнеады недалеко от границы с Болгарией, сообщило министерство обороны страны в Twitter, пишет УНН.
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"28 марта 2022 года утром на морском побережье Игнеады, неподалеку от границы с Болгарией, было обнаружено мину, и группы подводной обороны (SAS) в этом регионе были оперативно переброшены на место происшествия", - говорится в сообщении.
Подразделения подводной обороны вытащили мину и начали работы по ее обезвреживанию.
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Еще одна мина была обнаружена в субботу в районе пролива Босфор, что остановило движение судов на пять часов.
21 марта Турция предупредила, что корабли вблизи украинских портов должны следить за минами, которые дрейфуют в Черном море.
Перед этим руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко сообщил, что российские оккупанты заминировали путь от Босфора до Одессы и сами соврали, что это украинские мины.