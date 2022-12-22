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Туреччина втретє підвищила мінімальну заробітну плату для боротьби з інфляцією

Туреччина втретє підвищила мінімальну заробітну плату для боротьби з інфляцією

Київ • УНН

 • 347333 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у четвер оголосив про третє велике підвищення мінімальної заробітної плати за рік, щоб спробувати боротися з історичним стрибком споживчих цін напередодні вирішальних виборів, інформує УНН з посиланням на Anadolu.

Ердоган покладався на підтримку робітничого класу, щоб прийти до влади майже два десятиліття тому, і йому знову знадобиться підтримка, щоб переобратися на виборах, які мають відбутися у червні наступного року.

Але бідняки Туреччини найбільше постраждали від економічної кризи, коли офіційний річний рівень інфляції сягнув 85 відсотків.

Понад 40 відсотків робочої сили в Туреччині отримують найнижчий дохід.

Деталі

У четвер турецький лідер заявив, що країна підвищить щомісячну заробітну плату щонайменше до 8500 лір (455 доларів США).

Мінімальна заробітна плата у грудні 2021 року становила 2826 лір, що на той момент було трохи менше ніж 300 доларів.
У січні минулого року її було підвищено до 4253 лір, а у липні - до 5500 лір.

Ердоган пообіцяв у четвер, що до кінця наступного року інфляція сповільниться до 20 відсотків.

"Ми станемо свідками швидкого зниження темпів інфляції починаючи з цього місяця", - сказав він у телевізійному виступі.

Доповнення

Остання економічна криза в Туреччині почалася, коли Ердоган - довічний супротивник високих процентних ставок - чинив тиск на центральний банк, щоб той знизив хронічно високі споживчі ціни за рахунок зниження вартості запозичень.

Традиційна економічна теорія закликає політиків боротися з інфляцією, стримуючи попит та підвищуючи вартість ведення бізнесу за рахунок вищих процентних ставок.

Підхід Ердогана спровокував валютну кризу, внаслідок якої ліра втратила майже половину своєї вартості лише за кілька тижнів наприкінці минулого року.

У відповідь уряд витратив свої резерви на заходи підтримки валюти та запровадив складні економічні правила, спрямовані на контроль над інфляцією.

Офіційний рівень інфляції в Туреччині, що становить 84,39%, означає, що банки втрачають 75,39% вартості кредиту, якщо вони позичають гроші на рік за офіційною процентною ставкою.

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